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Yılın ilk kabinesi bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'ün ilk Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda, çalışma hayatına yönelik düzenlemeler için TBMM takvimi ele alınacak.

Saat 15.00'te başlayacağı bildirilen toplantının gündeminde 7'inci yargı paketi yer alacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yapacağı sunumdan sonra düzenleme Meclis'e gönderilecek.

Toplantıda ele alınacak konulardan biri de enflasyonla mücadele olacak. Enflasyondaki düşüşün devamı için yol haritası belirlenecek.

Toplantının gündeminde, terörle mücadele, enerji güvenliği ve dış politikadaki gelişmeler de yer alacak.

 

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