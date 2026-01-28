Yılın ilk MGK'sı bugün toplanacak: İşte öne çıkan gündem başlıkları

Yeni yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak.

Toplantının öne çıkan gündemi Suriye olacak.

Ankara'nın yakından takip ettiği sahadaki gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasındaki ateşkes anlaşmasının yansımaları ele alınacak.

Suriye'de yaşananlar üzerinden terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi doğrultusunda atılacak adımlar istişare edilecek.

Gazze'nin yeniden inşası görüşülecek

MGK'nın bir diğer önemli gündem maddesi Gazze.

ABD öncülüğündeki Barış Kuruluna Türkiye de kurucu üye olarak katıldı. Bu kapsamda Gazze'nin yeniden inşası ve ihyası noktasında Ankara'nın üstleneceği roller görüşülecek. Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasında yanlarında durduğu vurgulanacak.

ABD-İran gerilimi Ankara'nın yakın takibinde

ABD ile İran hattındaki gerginlik de Kurulda görüşülecek. Bölgesel bağlamda oluşabilecek güvenlik risklerine karşı alınacak tedbirler gözden geçirilecek.

MGK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşının sona erdirilmesi için süren diplomatik girişimler de konuşulacak. PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik devam eden terörle mücadele operasyonları da masada olacak.