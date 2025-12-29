Yılın kelimesi "dijital vicdan" oldu

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından halkın katılımıyla gerçekleştirilen oylama sonucunda, 2025 yılının kelimesi/kavramı “dijital vicdan” olarak belirlendi.

Yaklaşık 300 bin kişinin oy kullandığı süreçte seçilen kavram, dijital çağda vicdan, sorumluluk ve toplumsal duyarlılığın nasıl dönüşüme uğradığını tartışmaya açmasıyla dikkat çekti.

"Dijital vicdan" nedir?

“Dijital vicdan” kavramı; bireylerin yaşanan olaylara karşı gerçek bir eylem ve sorumluluk almak yerine, tepkilerini çoğu zaman yalnızca bir “tıklama”, paylaşım ya da beğeniyle sınırlamasını ifade ediyor.

Seçilen kavram, dijital ortamda artan farkındalığa rağmen, vicdani reflekslerin yüzeyselleşmesi ve sorumluluk duygusunun zayıflaması üzerine önemli bir düşünme alanı sunuyor.

Bu yönüyle “dijital vicdan”, hem bireysel hem de toplumsal duyarlılıklara ayna tutan güçlü bir kavram olarak öne çıkıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu çalışmanın hayata geçirilmesinde Türk Dil Kurumu’nun yanı sıra Ankara Üniversitesi ve İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğiyle oluşturulan değerlendirme kurulunda yer alan akademisyen ve uzmanların katkısını vurguladı.

Değerlendirme Kurulu ve vatandaşlardan gelen önerilerin ardından 2025 yılına damgasını vuran beş aday kelime şunlardı:

"Dijital vicdan", "vicdani körlük", "çorak", "eylemsiz merhamet" ve "tek tipleşme."