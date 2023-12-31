Yılın son gününde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“2023 ün son gününde yurtta yağış yok, sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. Sabah ve gece Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve sis olacak. Pazartesi Akdeniz bölgesinde salı günü Marmara da yağmur, Çarşamba Doğu Anadolu kuzey ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kar var”