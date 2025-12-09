Yılın son toplantısı: AK Parti MYK'nın gündeminde "Terörsüz Türkiye" ve asgari ücret var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği yılın son MYK toplantısında “Terörsüz Türkiye” süreci ana gündem maddesi olacak.

Ekonomiye ilişkin enflasyonla mücadele, ücret politikaları ve asgari ücret görüşmelerinin başlaması değerlendirmeye alınacak.

Sabah'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti Genel Merkezi’nde yapılacak Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

Yılın son MYK’sı olması nedeniyle gündem oldukça yoğun olacak.

Toplantının en kritik başlıklarından biri, hükümetin uzun vadeli güvenlik stratejisinin temelini oluşturan “Terörsüz Türkiye” süreci olacak.

MYK’da ayrıca ekonomi ve sosyal hayata ilişkin başlıklar da ayrıntılı şekilde ele alınacak. Enflasyonla mücadele, ücret politikaları, dar ve orta gelir gruplarına yönelik destekler ile 2025 bütçesinin topluma etkileri değerlendirilecek.

Bu kapsamda, milyonların yakından takip ettiği ve bu hafta görüşmelerine başlanacak olan asgari ücret de masaya yatırılacak.

Toplantıda deprem bölgesindeki konut teslim takvimi, altyapı çalışmaları ve şehirlerin yeniden imarı da gündemde olacak.

Doğum izninin kapsamı ile aileyi güçlendirme paketine ilişkin çalışmaların da MYK’da görüşülmesi bekleniyor.