Yılmaz: 2 milyar Müslüman nüfusun yarısı 25 yaşın altında

MEHMET KAYA / ANKARA

“Köklerden Yeni Yollara” temasıyla düzenlenen forum; Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, İİT bünyesindeki İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ve İİT iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Forumun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Müslüman diasporasının ekonomik ve sosyal iş birliğini geliştirecek önemli bir güç olduğunu belirterek Filistin ve Gazze meselesine dikkat çekti. İslamofobinin yaygınlaştığını ve bir ülkedeki saldırgan tutumun diğer ülkelere de sıçrayabildiğini söyleyen Yılmaz, “Hiç kimsenin merhametine güvenebilir durumda değiliz” dedi. Diasporaların daha etkin olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Hem haklı hem güçlü olacağız” mesajını verdi.

İİT’nin 57 üyesi ve 2 milyarı aşan nüfusuyla dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini temsil ettiğini belirten Yılmaz, bu nüfusun yarısından fazlasının 25 yaşın altında olduğunu söyledi. İİT ülkelerine mensup 60 milyondan fazla kişinin dünyanın farklı bölgelerinde diaspora ağları oluşturduğunu kaydeden Yılmaz, bu toplulukların köken ülkeleriyle ticaret, yatırım, bilgi ve teknoloji bağlarını canlı tuttuğunu ifade etti.

Yılmaz, verisine ulaşılabilen 38 İİT ülkesine diaspora kaynaklı döviz transferlerinin 2024’te yaklaşık 197 milyar dolara ulaştığını, bunun küresel döviz transferlerinin yüzde 23’üne karşılık geldiğini söyledi. Diasporaların girişimcilik ve uluslararası bağlantılarının kalkınma için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.