Mihalıççık Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Yunus Emre Onur Ödülleri töreninde konuşan bir önceki dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

Mihalıççık Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Yunus Emre Onur Ödülleri, törenle sahiplerine takdim edildi. 25 yıl Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş olan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen de hem akademik hem de belediyecilik ve Yunus Emre için yaptığı çalışmaları nedeniyle onur ödülüne layık görüldü. Törende ödülünü aldıktan sonra kısa bir konuşma yapan Büyükerşen, "Siyaseten kendimi emekli ettiğimi duyuruyor, Atatürk ve Yunus Emre sevgisi olan Hocanız sıfatıyla sizler arasında sevgilerinizle ve ömrümün kalan kısmını böylece tamamlama dileğimi beyan ediyorum” dedi.

"Ömrümün kalan kısmını böyle tamamlayacağım"

Yılmaz Büyükerşen, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kültüre, sanata ve eğitime inanmış bir akademisyen ve bir yurttaş olarak Yunus Emre'nin insanı merkeze alan anlayışını bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir pusula olduğuna inanıyorum. Bu anlamlı ödülü bana layık gören değerli Mihalıççık Belediye Başkanımız Haydar Çorum'a, organizasyonda emeği geçen herkese ve burada benimle bu anı paylaşan siz kıymetli dostlara içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Ne mutlu ve bu güzel anda size sevgili hemşehrilerime bugüne kadar sizlere bir akademisyen ve bir yerel siyasetçi olarak hizmet veren hocanız olarak şu andan itibaren siyaseten kendimi emekli ettiğimi duyuruyor; Atatürk ve Yunus Emre sevgisi olan hocanız sıfatıyla sizler arasında sevgilerinizle ve ömrümün kalan kısmını böylece tamamlama dileğimi beyan ediyorum."