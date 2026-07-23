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Yılmaz Büyükerşen CHP'den istifa etti

Önceki dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP’den istifa etti. Büyükerşen istifa açıklamasında, "Ben yasa oyunlarıyla CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduğu CHP’den istifa ettim" dedi.

Haber Merkezi
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Yılmaz Büyükerşen CHP'den istifa etti
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 1999-2024 yılları arasında görev yapan Yılmaz Büyükerşen, CHP'den istifa etti.

Büyükerşen, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ben şu an CHP’deki kadroları yetersiz buluyorum. Ben yasa oyunlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduğu CHP’den istifa ettim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP her zaman ruhumda ve kalbimde yaşıyor, yaşamaya da devam edecek."

Büyükerşen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk’ün “En büyük iki eserimden biridir,” dediği ve ömrüm boyunca ruhumda ve kalbimdeki yerini muhafaza edecek olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin yasal oyunlarla içine düşürüldüğü duruma üzülmemek elde değildir. Bu buhranlı dönemden bir an önce kurtulmamız en büyük temennimdir."

Büyükerşen’in bundan sonraki siyasi yolculuğunu Özgür Özel ile birlikte sürdürmesi ve Özel’in öncülüğünde kurulacak yeni partiye katılması bekleniyor.

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