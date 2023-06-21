ANKARA (EKONOMİ) - Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası’nın, tanıtımı amacıyla Türkiye ve AB tarafından finanse edilen “Şehirlerde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Avrupa Birliği Desteği Projesi” - SKUP devam ediyor.

Bu yıl “Şehrini Keşfet Gelecek Enerjini Koru” temasıyla gerçekleştirilecek Avrupa Hareketlilik Haftası ile SKUP Türkiye’nin lansman toplantısı dün Türkiye Belediyeler Birliği’nde (TBB) yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sürdürülebilir kentsel ulaşım yöntemleri konusunda çok mesafe alındığını söyledi.

İklim değişikliğinin hayatı olumsuz yönde etkileyeceğini kaydeden Yılmaz, “Daha çok üretmek için daha çok kirletmeli miyiz? Metan gazı ve ozon tabakasını delen diğer unsurları nasıl azaltabiliriz ? Bunun için sürdürülebilir kentsel ulaşım yöntemlerini ana gündem maddemiz haline getirmeliyiz” diye konuştu.

TBB olarak Avrupa Hareketlilik Haftasını çok severek sahiplendiklerini bildiren Yılmaz, Balıkesir’de de gençleri bisikletle alternatif ulaşıma yönlendirdiklerini kaydetti. Yılmaz, “TBB olarak bugüne kadar üstümüze düşen ne varsa yaptık ve bundan sonra da daha fazlasını yaparak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan belediyelerle yaptıkları işbirlikleri ile sürdürülebilir enerjiyi hedefine koyan bu projeyi çok önemsediklerini kaydetti. Aykan, AB ile yaptıkları işbirlikleriyle çeşitli ulaşım projeleri geliştirdiklerini, akıllı ulaşımı da belediyelerin hedefine koyup bisikleti daha çok kullanıma açacaklarını vurguladı.

Avrupa Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Avrupa Hareketliklik Haftası kapsamında TBB ile işbirliklerinin devam etmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirirken pandemi süresince de, o zorlu koşullarda da TBB’nin hareketlilik haftası için kapılarını hep açık tuttuğunu da belirtti.

Landrut dünyanın her yerinde şehirlerin davranışlarını değiştirmeye çalıştıklaırnı belirtirken, “Daha sağlıklı daha yeşil, karbon ayak izimizin azaldığı bir yaşamı ancak davranışlarımız değiştirerek sağlayabiliriz” diye konuştu.

Özellikle Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı enerji fiyatlarının çok yükseldiğinin altını çizen Landrut,

“Bu nedenle enerji tasarrufu yapmak gerekiyor. İşte burada bu projenin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Yavaşlama, bisiklete binme, toplu taşımayı kullanmada belediyelere çok iş düşüyor” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, AB Başkanı, Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ise bir salgın sonrası ortaya çıkan bisikletin, bugün yeniden gündemde olduğuna değinerek, gelecek nesilleri iklim kirliliği ve enerji sorunlarından korumak gerektiğini anlattı. Bozay, dünyadaki yenilikleri Türkiye taşıma konusunda çok çalışacaklarını vurguladı.