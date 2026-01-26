Yılmaz Güney'in ailesinden Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusu

Sosyal medyada paylaşılan ve Yılmaz Güney’in bir film setinde bir kişiye şiddet uyguladığı anları gösterdiği iddia edilen görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Aradan geçen uzun yılların ardından gün yüzüne çıkan bu kayıtlar, kamuoyunda yeni bir tartışma dalgası başlatırken, Yenidoğan Çetesi davasının savcısı olarak tanınan Yavuz Engin’in Yılmaz Güney’e ilişkin dikkat çekici paylaşımı da gündemin odağına yerleşti.

Türk bayrağı emojisiyle "Türkün hafızası kuvvetli olmalı, dostu düşmanı tanımalıdır" ifadelerine yer veren Yavuz Engin, paylaşımının devamında "Yılmaz Güney isimli şahıs, hakim katilidir. Terörist zihniyete sahip bir Devlet düşmanıdır. Vatansızdır. Çocuklarınıza izletmeyin" notunu düştü.

Yılmaz Güney'in ailesinden suç duyurusu

Savcı Engin’in çok konuşulan paylaşımı üzerine Güney ailesi harekete geçti.

T24’ten Sibel Yükler’in aktardığına göre; Yılmaz Güney’in ailesi adına Avukat Bişar Alınak, Hakimler ve Savcılar Kurulu ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe sundu. Başvuruda, Savcı Engin hakkında “kişinin hatırasına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik/aşağılama” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla hızlı şekilde soruşturma açılması ve kamu davası yoluna gidilmesi istendi.

Dilekçede, Engin’in paylaşımının “bir kanaat beyanı olmanın ötesine geçtiği; hukuken korunamayacak düzeyde ağır ve saldırgan bir kişilik hakkı ihlali içerdiği ve suç teşkil eden fiillere vücut verdiği” vurgulandı. Metinde, "Yavuz Engin, görev ve makamının gerektirdiği özen, tarafsızlık ve vakar ilkelerine açıkça aykırı biçimde hareket ederek, müteveffa sanatçı Yılmaz Güney'in manevi kişiliğine ve hatırasına alenen saldırmış, müteveffa sanatçı Yılmaz Güney'i aynı zamanda araç olarak kullanarak içindeki ideoloji kisvesi altında biriktirdiği öfkeyi dışa vurmuş, Türk milliyetçiliği üzerinden Kürt kimliğini hedef alarak saldırıda bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.

Savcı Engin’in yargı yetkisiyle kamu gücü kullanan bir devlet görevlisi olduğu hatırlatılan dilekçede, "Sergilediği tutum, bir Cumhuriyet savcısına bir ağız dalaşı ya da sıradan bir paylaşım değildir, sosyal medya trolü gibi davranarak doğrudan doğruya yargı makamının vakarını yerle bir eden, tarafsızlık ilkesini istismar eden ağır bir skandaldır. Cumhuriyet savcılığı makamı; linç üretmek, yaftalamak, düşman yaratmak ve nefret örgütlemek için değil; hukuku ayakta tutmak, adil soruşturma yürütmek ve yurttaşın devlete duyduğu güveni korumak için vardır. S¸üpheli ise bu makamın ağırlığını, adalet adına taşıdığı cübbeyi, sosyal medya meydanlarında slogan atan bir trol diline dönüştürmüş; yargının ciddiyetini bir etkileşim avcılığı seviyesine düşürmüştür" denildi.