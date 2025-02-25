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Yılmaz Özdil, Sözcü Gazetesi'ne dönüyor

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesi'nden yaklaşık iki yıl önce ayrılan Yılmaz Özdil'in yazılarına döneceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Yılmaz Özdil, Sözcü Gazetesi'ne dönüyor
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Gazeteci İsmail Saymaz, Yılmaz Özdil'in önümüzdeki aydan itibaren Sözcü Gazetesi'nde yazılarına döneceğini duyurdu.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Saymaz, Özdil'in Sözcü TV'de program yapmasının da gündemde olduğunu söyledi. Özdil, 2023 yılının Mart ayında gazeteden ayrılmıştı.

Saymaz şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci ağabeyimiz Yılmaz Özdil, gelecek aydan itibaren Sözcü gazetesindeki köşesine dönüyor. Zevkle okuduğumuz yazılarına kaldığı yerden devam edecek. Ayrıca Sözcü TV’de program yapacağı konuşuluyor."

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