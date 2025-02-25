Yılmaz Özdil, Sözcü Gazetesi'ne dönüyor
Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesi'nden yaklaşık iki yıl önce ayrılan Yılmaz Özdil'in yazılarına döneceğini duyurdu.
Gazeteci İsmail Saymaz, Yılmaz Özdil'in önümüzdeki aydan itibaren Sözcü Gazetesi'nde yazılarına döneceğini duyurdu.
Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Saymaz, Özdil'in Sözcü TV'de program yapmasının da gündemde olduğunu söyledi. Özdil, 2023 yılının Mart ayında gazeteden ayrılmıştı.
Saymaz şu ifadeleri kullandı:
"Gazeteci ağabeyimiz Yılmaz Özdil, gelecek aydan itibaren Sözcü gazetesindeki köşesine dönüyor. Zevkle okuduğumuz yazılarına kaldığı yerden devam edecek. Ayrıca Sözcü TV’de program yapacağı konuşuluyor."