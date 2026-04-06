Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

1 Aralık 2025’te Sözcü TV Medya Grubu’nun başına geçen Yılmaz Özdil, görevinden istifa etti.

Yeniçağ Gazetesi’nin haberine göre Özdil, siyasetçilerle yaşadığı sert polemiklerin ardından istifasını kanalın sahibi Burak Akbay’a sundu.

Medyascope da Sözcü TV’deki kaynaklarından Özdil’in istifa dilekçesini sunduğunu doğruladı.

Yılmaz Özdil en son CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile tartışmıştı.

Günaydın, Özdil’in yorumlarını “kahve sohbeti” tadında olmakla eleştirmişti.

Yılmaz Özdil, 5 Nisan Pazar günü sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

“Burhanettin Bulut ve Gökhan Günaydın’ı tebrik ederim… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, bağımsız gazeteciliği savunmak için elimden geleni yaptım, doğruyu dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır.”

burhanettin bulut ve gökhan günaydını tebrik ederim… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, bağımsız gazeteciliği savunmak için elimden geleni yaptım, doğruyu dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır. — Yılmaz ÖZDİL (@Yilmaz_Ozdill) April 5, 2026

Sözcü TV'in önceki günlerde yayını kesildi

Sözcü TV, 3 Nisan Cuma akşamı saat 18:15'te beklenmedik sistemsel arıza nedeniyle yayınını durdurmak zorunda kalmıştı.

Kanal yetkilileri, son dönemde Sözcü’ye yönelik ağır saldırılar nedeniyle olayın arka planını araştırdıklarını ve sorunun kaynağının henüz netleşmediğini açıklamıştı.

Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sözcü televizyonunu öyle susturamadılar, kısmen böyle sustu. Kuruluşumuzdan beri görmediğimiz hayati bir teknik sorun yaşıyoruz ama sorunun kesinlikle teknik olmadığını düşünüyoruz. Bütün ekip canla başla uğraşıyor. Yayınımız normale dönünce, denetim netleşince detaylı bilgi vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.