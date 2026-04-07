Yılmaz Özdil, Sözcü'den istifasına dair ilk kez konuştu

1 Aralık 2025’te Sözcü TV Medya Grubu’nun başına geçen Yılmaz Özdil, görevinden istifa etti. Yazarlıktan da istifa eden Özdil, ayrılık sürecine dair ilk kez konuştu.

YouTube kanalında sabah saatlerinde yaptığı yayının başlangıcında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özdil şunları söyledi:

"Sözcü Grubu'ndan ayrıldım. Konuşmamıza bile pek gerek kalmayacak. Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak bağımsız gazeteciliği savunmak için elimden geleni yapıyorum. Doğruları dosdoğru anlatıyorum. Anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır.

Ekrandan ve gazeteden ayrıldım ama meslekten ayrılmadım. Bağımsız gazeteciliğe buradan devam edeceğim. YouTube'a hiçbir parti veya parti yönetimi kendi koltuğu için baskı uygulayamıyor. Zübüğe zübük, gukuk kuşu yumurtalarına guguk kuşu yumurtaları, hırsıza hırsız demeye, Altı Ok'a çöreklenmeye çalışan asalakları deşifre etmeye buradan devam edeceğiz. Sözcü'de anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır, çok da beklemeye gerek kalmayacağını herkes görecek."