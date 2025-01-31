Yılmaz: Turizm geliri tarihin en yüksek seviyesine ulaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, turizm gelirlerinin, 2024 yılında 61,1 milyar dolar ile Orta Vadeli Program hedefinin üzerine çıktığını ve tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.

Yılmaz bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan turizm geliri verilerini değerlendirdi.

Yılmaz X hesabından yaptığı açıklamada, "Turist sayısında da tahminlerimizin üzerinde bir artış gerçekleşmiş olup, geçen yıl 62,2 milyonun üzerinde turist ülkemizi ziyaret etmiştir." dedi.

Yılmaz şöyle devam etti:

"Turizmdeki bu güçlü performans; iktisadi faaliyetlerin canlanmasını sağlarken, dengeli ekonomik büyümemize katkıda bulunmuş, gençler başta olmak üzere çok sayıda insanımıza istihdam imkânı sağlamış ve ülkemize döviz girdisi yoluyla cari açığın iyileşmesinde önemli rol oynamıştır. Bu etkiler ülkemizin enflasyonu düşürme, dengeli ve kapsayıcı büyüme politikalarına güç vermektedir.

Turizm gelirlerinde 63,6 milyar doları hedeflediğimiz 2025 yılında da tüm bu olumlu etkilerin devam etmesini bekliyoruz."