YKS başvuruları başladı: Sınav tarihleri duyuruldu

YKS 2026 başvuru sürecine geri sayım sona erdi. Üniversite hayali kuran binlerce aday, 6 Şubat itibarıyla başvurularını yapabilecek.

Haziran ayında gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumda uygulanacak. Adaylar başvuru işlemlerini 2026 YKS kılavuzunda yer alan yönergelere göre tamamlayacak.

Üniversitelerde ön lisans ve lisans bölümlerine yerleşmek isteyen adaylar, sınav ücretini yatırarak başvuru sürecini tamamlamış olacak.

Sınavlar ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, üniversite sınavı başvuruları 6 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında alınacak.

Geç başvurular 10 Mart 2026 tarihinde alınmaya başlanacak ve 12 Mart 2026’da sona erecek. 2026 ÖSYM sınav takvimi kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20–21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.

YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10:15’te başlayacak.

21 Haziran Pazar günü saat 10:15’te Alan Yeterlilik Testleri (AYT) uygulanacak. Aynı gün gerçekleştirilecek olan üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15:45’te yapılacak.

Sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

Böylece 2026 YKS, iki gün süren üç oturumla tamamlanmış olacak. 2026 YKS sonuçları ise 22 Temmuz 2026’da ÖSYM tarafından ilan edilecek.