YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak?

Herhangi bir bölüme yerleştirilmeyen adaylar en çok ek kontenjanları merak ediyor. ÖSYM henüz YKS ek tercih tarihlerini paylaşmadı ancak üniversite kayıt tarihleri süreç hakkında ipucu veriyor.

Üniversitelerde kayıt döneminin sona ermesiyle ek kontenjanlar belirlenecek. YKS ek tercih için ÖSYM tarih bilgisi paylaşmadı. YKS kayıtlarının bitmesinden sonra YKS ek tercihleri 1 Eylül 2023 tarihinden sonra başlayacak.

YKS ek kayıt ücreti ne kadar?

Ek yerleştirme tercih ücreti 50 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.