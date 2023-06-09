YKS ne zaman? AYT-TYT hangi günler yapılacak?

Okulların yaz tatiline girmesine günler kala YKS'de takvim doluyor. 2023 yılı YKS sınavına girecek adaylar son hazırlıklarını yapıyor. Sınava girecek adaylara okul ve salon bilgileri paylaşıldı.

Peki AYT ve TYT sınavları ne zaman yapılacak? 2023 YKS ne zaman? AYT-TYT sınav günleri hangileri?

ÖSYM, 2023 YKS sınav takviminde sonav tarihlerini şöyle açıkladı;

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran 2023 tarihinde,

Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda, öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

YKS sınav yerleri sorgulama

ÖSYM, 2023 YKS için sınav giriş yerleri açıkladı.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

17 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.