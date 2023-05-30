YKS sınavı ne zaman yapılacak? Sınav yerleri açıklandı mı?
Milyonlarca öğrencinin katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav tarihi geldi çattı. Sınava 20 gün kala öğrenciler sınav yerlerini sorgulama başladı. 2023 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2023 YKS sınav giriş belgesi, binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor.
Sınava nerede gireceklerini merak eden öğrenceler sonav merkezlerinin duyurulmasını bekliyor. Peki, YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Sınava katılacak öğrenciler sınav giriş merkezlerini nereden öğrenecek?
ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden adayların sınav giriş merkezleri açıklanacak. Sınava girecek öğrenciler sınavdan 10 gün önce sınav yerlerini öğrenecek.
2023 YKS ne zaman yapılacak?
ÖSYM 2023 YKS sınav takvimini açıkladı.
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) 17-18 Haziran 2023'te,
Temel Yeterlilik Testi (TYT) ise 17 Haziran 2023'te
18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.