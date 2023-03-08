YKS tarihi belli oldu: 4 ilde yapılmayacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvuruların bugünden itibaren yapılacağını duyurdu.

Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

YKS oturumlarının 17-18 Haziran 2023'te yapılacağını bildiren Ersoy, başvuruları ise 8-23 Mart'ta alacaklarını belirtti.

Sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanacağını aktaran Ersoy, "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak." bilgilerini paylaştı.

YKS sınavından ücret alınmayacak

Ersoy, YKS sınavına ilişkin, "Deprem sebebiyle afet bölgesi olarak ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, buralardan deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden tüm adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak." açıklamasında bulundu.

"2023'te yaklaşık 50 sınav gerçekleştireceğiz"

Bu yıl yaklaşık 50 sınav yapacaklarını bildiren Ersoy, şunları kaydetti:

"2022'de 12 milyonun üzerinde adaya sınav ve yerleştirme hizmeti sunduk. Tüm paydaşlarımızla birlikte uluslararası standartlarda bir sınav merkezi olarak çalışmalarımızı bu yıl da sürdüreceğiz. Daha önce Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da bazı sınavların yapılamayacağını, bu bölgede sınava girecek adayların istedikleri sınav merkezini seçebileceklerini duyurmuştuk. Bundan sonraki sınavlarda da deprem bölgesindeki adaylarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışıyoruz. Uyguladığımız sınavlarla ilgili bilgilendirmeler web sayfamız ve sosyal medya kanallarımız üzerinden düzenli yapılmaktadır. Sınavlara katılacak tüm adaylara da şimdiden başarılar diliyorum."

Bu yıl ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2023 Yılı Sınav Takvimi'ne "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

Adaylar, YKS başvurularını bugün saat 12.00'den itibaren yapabilecek.

Başvurular başladı

2023-YKS kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı.

Kılavuza göre, 17 Haziran 2023'te Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023'te sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Sınava başvurular, bugünden itibaren 23 Mart'a kadar yapılacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2023-YKS'ye başvuru yapmaları zorunlu olacak. Ayrıntılı bilgilere, 2023-MSÜ Kılavuzu'ndan ulaşılacak.

Sınav ücretlerinde değişiklik yok

YKS ücretlerinde bu yıl bir değişiklik yapılmadı. TYT, AYT ve YDT oturumlarının her biri için 115 lira ücret belirlendi. Süresi içinde başvurusunu yapmayan adaylar, 27 Mart-3 Nisan'da geç başvuru yapabilecek. Ek başvurulardan alınan yüzde 50'lik ek ücretlerin bu yıl alınmaması kararlaştırılmıştı.

Bunun yanında adres ili veya okulunun bulunduğu il 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve afet bölgesi ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün olan adaylardan sınav ve başvuru hizmeti ücreti alınmayacak.

Ücret ödeme için son gün, 24 Mart olarak belirlendi.

Bugünden itibaren 23 Mart'a kadar YKS'ye başvuran ancak AYT veya YDT'ye girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru günlerinde bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabilecekler. Bu tarihler arasında YKS'nin herhangi bir oturumuna başvuru yaparak sınav ücretini yatıran adaylar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru günlerinde değiştiremeyecekler.

Öte yandan ÖSYM'nin yayımladığı 2023 YKS kılavuzuna göre, depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde YKS yapılmayacak. Adaylar tercih ettikleri ilde sınava girebilecek.

Kimler başvuru yapacak?

2023-2024 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dahil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2023-YKS'ye başvuru yapmak ve sınavın ilgili oturumuna katılmak zorunda olacak.

YKS sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak.