YKS tarihi belli oldu

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak.

ÖSYM Başkanı Ersoy, "YKS 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. Başvurularını 8-23 Mart tarihlerinde alacağımız sınavın sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak." dedi.

Ersoy, “Deprem sebebiyle afet bölgesi olarak ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, buralardan deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden tüm adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.” açıklaması yaptı.

Ayrıntılar geliyor...