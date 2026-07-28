YKS tercih dönemi yarın başlayacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Tercih maratonu yarın başlayacak.

Milyonlarca aday tercih listesini oluşturmaya başladı.

Adaylar en fazla 24 üniversite ve program seçebilecek. Uzmanlar öğrencilerin kendi başarı sıralarına yüzde 25-30 fark koyarak tercih yapmalarını öneriyor.

"Yeni açılan geleceğin meslekleri incelenmeli"

Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ertuğrul Akbaş, 60 bine giren bir öğrencinin tercihini 50 binden başlayarak 80 binlere kadar yayması gerektiğini, tercih listesini bu aralıkta hazırlarsa yerleşme olasılığının yüzde 99'e yakın olacağını söyledi.

Akbaş, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesi gerektiğini vurguladı:

"Yapay zeka veri mühendisliği alanlarında iki yıllık programlarında çok ön plana çıktığını özellikle siber güvenlik meslek yüksekokullarının yüksek puanla talep aldığını görüyoruz."

Uzmanlar, tercih sırasında yapılacak yanlış kodlamaların istenmeyen sonuçlara yol açabileceği uyarısında da bulunuyor. Bu nedenle tercihlerin mutlaka kontrol edilmesi öneriliyor.