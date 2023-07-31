YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, tercihlerin başlaması ardından merak konusu oldu. Tercihlerini yapan öğrenciler ÖSYM'nin sonuçları ne zaman açıklayacağını sorguluyor. Üniversite (YKS) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversitede tercihler devam ediyor. Bu yıl 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak olan üniversite tercihlerinin tamamlanmasıyla, tercih sonuçları gündeme gelecek. Peki, 2023 üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercihleri 8 Ağustos'ta bitecek
ÖSYM'nin takvimine göre; 2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak. YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.
Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması bekleniyor.
Geçtiğmiz yıllar baz alındığında sonuçların 8 Ağustos'tan sonraki ilk bir hafta içerisinde adayların erişimine açılacağı tahmin ediliyor.