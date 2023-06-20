Adaylar sınav takviminin sona ermesinden sonra tercihler için çalışmaya başladı. 2023 YKS tercih süreci, 2023-2024 eğitim yılında üniversitelerin lisans ya da ön lisans bölümlerine kayıtlar yapılacak. Hafta sonu iki sınavda ter döken adaylar şimdi de tercih aşamasında ter dökecek.

Peki 2023 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 takvimiyle paylaşıldı. YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.

Sonuçların ÖSYM sitesinde açıklanmasının ardından tercih süreci de başlayacak.