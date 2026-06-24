YKS'de hatalı soru tartışması gündemde

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), hafta sonu yapılan 3 oturumla tamamlandı. Yaklaşık 2.5 milyon adayın yarıştığı YKS’nin Türk Dili ve Edebiyatı ve Matematik testlerinde bazı sorular tartışmalara neden oldu.

Edebiyat sorusunda isim hatası

Milliyet'te yer alan habere göre, Türk Dili ve Edebiyatı testinde Halide Edib Adıvar’ın Handan kitabıyla ilgili soruda karakterin adı Neriman olmasına rağmen soruda Nermin olarak yer aldı.

Soruyla ilgili bilgi veren Eğitimci Talat Almaz, “Roman karakteri yanlış yazılmış. Her ne kadar sorunun diğer bölümleri doğru olsa da bu kısmın yanlış yazılması sorunun bilimselliğine gölge düşürmekte. Kemal Tahir’in Esir Şehrin İnsanları, Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar, Leyla Erbil’in Tuhaf Bir Kadın, Murathan Mungan’ın Yüksek Topuklar gibi birçok kitapta ‘Nermin’ karakterinin kullanılması soruyu okuyan adaylarda kafa karışıklığına yol açmıştır" dedi.

Uğur Okulları Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Cevdet Eyüpoğlu ise “Soru metninde Neriman yerine Nermin yazılması öğrencilerin aklını karıştırabilecek bir durum oluşturacaktır. Ancak Refik Cemal karakteri de geçtiği için soru tamamen bozulmuş sayılmıyor ve bu yüzden iptal edilme ihtimali düşük görülüyor” diye konuştu.

Matematik ikiye böldü

Matematik testinde ise "Türev grafiğinden fonksiyonun kök aralığını bulma" sorusu tartışmalara neden oldu. Bazı eğitimciler sorunun cevabının ÖSYM’nin açıkladığı gibi C değil, A şıkkı olduğunu kaydetti.

Uğur Okulları Matematik Bölüm Başkanı Nilda Yüksel, "Soruda verilen grafik ve diğer veriler integral yardımıyla bir bütün olarak değerlendirildiğinde cevabın yanıt anahtarında verilen C şıkkı yerine A şıkkı olduğu görülüyor. Sorunun grafiğinde ya da metninde bir hata bulunmamakta" değerlendirmesinde bulundu.

Matematik Öğretmenleri Recep Üstünel ve Yıldıray Yüksek ise "Soruyu matematikçi arkadaşlarımla detaylı olarak tartıştık ve sorunun, ÖSYM’nin doğru cevap olarak gösterdiği şık olmadığı kanaatine vardık. Bu nedenle soru tamamen iptal edilmeli" dedi.