YKS'de yapay zekayla kopya çekmeye çalışırken yakalandı!

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 21 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumunda, 20 yaşındaki Mustafa Eren K.'nın sınav salonuna cep telefonuyla girdiği ve soruların fotoğrafını çekerek bir yapay zekâ uygulaması üzerinden yanıt aramaya çalıştığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldı.

Sınavın ardından yapılan üst aramasında cep telefonu bulunan aday gözaltına alındı.

Sabah'tan Elyesa Karatepe'nin haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ifadesi alınan şüpheli, telefonu emanet edecek yer bulamadığı için yanında taşıdığını, sınav sırasında ise "bir anlık gafletle" soruların fotoğrafını çekip ChatGPT uygulamasına yüklemeyi düşündüğünü söyledi.

İfadesine göre, salonda iki gözetmenin bulunması nedeniyle girişimini sürdürmeyerek sınava devam ettiğini ve pişman olduğunu belirtti.

Savcılık tarafından "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Mustafa Eren K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.