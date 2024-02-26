YKS'ye girecekler dikkat! Son tarih bugün

Üniversite sınavı için başvuru süresi bitiyor.

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabiliyor.

ÖSYM de sınava başvuruların 26 Şubat 23.59'da sona ereceği hatırlatmasında bulundu.

Sınava başvuracak adaylar her bir oturum için 295 lira ödeyecek.

YKS ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuçlar ise 17 Temmuz'da açıklanacak.