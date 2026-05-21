  Yoğun bakıma alınmıştı: Haluk Levent'ten iyi haber geldi
Yoğun bakıma alınmıştı: Haluk Levent’ten iyi haber geldi

Eskişehir'de dün akşam gerçekleştirdiği konserin ardından fenalaşan Şarkıcı Haluk Levent’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şarkıcı Haluk Levent, dün akşam Eskişehir konserinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) toplantısı için yola çıktığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, mide kanaması geçiren Levent’in kanamasının durduğu, endoskopi yapıldığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Cumartesi gününe kadar taburcu olması bekleniyor

Ankara’da Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Levent’in durumunun iyi olduğu ve Cumartesi gününe kadar taburcu olması beklendiği belirtildi.

