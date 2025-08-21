  1. Ekonomim
Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılarak tedavi altına alınan eski Fenerbahçe Başkanı 86 yaşındaki Ali Şen'in son fotoğrafı ortaya çıktı.

Yoğun bakıma alınmıştı: Taburcu edilen Ali Şen'den ilk fotoğraf geldi
Yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan eski Fenerbahçe Başkanı Ali Şen Bodrum’un Yalıkavak mahallesindeki çiftliğine döndü.

Taburcu olduktan sonraki ilk fotoğrafı ortaya çıkan Fenerbahçe'nin eski başkanı Şen'in, oldukça kilo verdiği dikkatlerden kaçmadı. 

Fenerbahçe'de 1994-1998 yılları arasında başkanlık koltuğunda oturan iş insanı Ali Şen, Bodrum'da yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Bir haftalık tedavisi sonrası taburcu edilerek evine dönen Ali Şen’in rahatsızlıktan sonra ortaya çıkan ilk fotoğrafı sevenlerini üzdü.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ali Şen’i ziyaret eden kaptan Mustafa Kemal Güneri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Acıbadem’de tedbir amaçlı 5 günün ardından, evinde sıhhatinde, çok şükür Ali Başkanımız. Yalıkavak'tan herkese sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz” ifadelerini kullandı.

