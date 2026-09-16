Yoğun bakıma kaldırılmıştı: Şarkıcı Nev'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme

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2000'li yıllara şarkılarıyla damga vuran 57 yaşındaki ünlü şarkıcı Nev'in sağlık durumu hakkında menajerinden yeni açıklama geldi.

Ünlü şarkıcı Nev, 3 Eylül'de bilinç kaybı yaşaması üzerine Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine götürülmüştü.

İlk müdahalenin ardından entübe edilen Nev, yapılan tetkiklerde çoklu organ yetmezliği tespit edilmesi üzerine yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.

Solunum cihazından ayrıldı

Habertürk'ün haberine göre, tedavisine devam edilen Nev adıyla tanınan Nevzat Doğansoy'dan bu kez sevindiren bir haber geldi. Sanatçının menajeri İlker Ercan, Nev'in solunum cihazından ayrıldığını açıkladı.

Ercan, doktorlardan aldığı bilgilere göre sanatçının iyileşme eğiliminde olduğunu belirterek, Nev'in iki gün içinde yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmasının beklendiğini söyledi.

Sanatçının tedavisi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.