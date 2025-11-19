Yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in sağlığı hakkında menajerinden açıklama

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek, yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi görüyor. Ailesi ve yakın çevresi endişeli bekleyişini sürdürürken, menajeri Mert Siliv konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

"Asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir"

"Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir. Doktorlarımızın da söylediği gibi, her hastanın süreci farklıdır. Biz sadece Fatih Ürek'in sağlığına ve iyi haberler alabilmeye odaklanmış durumdayız."

"30 gündür umut dolu bir bekleyiş içindeyiz"

Fatih Ürek'in 30 gündür yoğun bakımda olduğunu belirten Siliv, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"30 gündür umut dolu bir bekleyiş içindeyiz. Bu süreçte bizlere destek veren, dua eden herkese teşekkür ederiz. Dileğimiz, Fatih Ürek'ten güzel haberler alarak yeniden sahnelerde görmek..."