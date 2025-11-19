  1. Ekonomim
  Yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in sağlığı hakkında menajerinden açıklama
Yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in sağlığı hakkında menajerinden açıklama

Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, açıklama yaptı. Siliv çıkan iddialara tepki göstererek "Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir." dedi

Yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in sağlığı hakkında menajerinden açıklama
Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek, yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi görüyor. Ailesi ve yakın çevresi endişeli bekleyişini sürdürürken, menajeri Mert Siliv konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

"Asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir"

"Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir. Doktorlarımızın da söylediği gibi, her hastanın süreci farklıdır. Biz sadece Fatih Ürek'in sağlığına ve iyi haberler alabilmeye odaklanmış durumdayız."

"30 gündür umut dolu bir bekleyiş içindeyiz"

Fatih Ürek'in 30 gündür yoğun bakımda olduğunu belirten Siliv, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"30 gündür umut dolu bir bekleyiş içindeyiz. Bu süreçte bizlere destek veren, dua eden herkese teşekkür ederiz. Dileğimiz, Fatih Ürek'ten güzel haberler alarak yeniden sahnelerde görmek..."

