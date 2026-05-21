Yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır entübe edildi

Kadir İnanır, 14 Mayıs’ta yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerde usta sanatçıya zatürre teşhisi konulurken, tedavisine yoğun bakım servisinde devam ediliyordu.

77 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Doktorların daha kontrollü müdahale edebilmesi amacıyla İnanır’ın entübe edildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan hayat arkadaşı Jülide Kural, sürecin riskli ilerlediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Maalasef Kadir biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız.”

Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, sanat camiasından ve sevenlerinden de geçmiş olsun mesajları gelmeye devam ediyor.