Yoğun bakımda tedavi gören Metin Uca'dan haber var

Ünlü televizyon programcısı Metin Uca geçen günlerde bir etkinlik için Bursa’ya gittiği sırada araç kullanırken bilincini kaybetmiş ve trafik kazası geçirmişti.

Hastanede yapılan tetkiklerde boyun şah damarının ikisinin de tıkalı olduğu ortaya çıkmıştı. Kazaya sebep olan bu durum nedeniyle acil ameliyata alınan Uca, 9 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Menajeri açıkladı: Sağlık durumu iyiye gidiyor

Metin Uca’nın menajeri Kübra Kalem Baykara, Uca’nın ameliyatı sonrası sağlık durumuna dair yeni bir paylaşımda bulundu.

Baykara Uca'nın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtirken, "Doktorları, yakın zamanda taburcu olacağını, evde devam edilecek ek tedaviyle kısa sürede eski sağlığına kavuşacağını söylüyor" mesajı yayınladı.

Baykara, Uca'nın enfeksiyon riski ve ek tedavi nedeniyle, doktorların önerisiyle bir süre daha sevenleriyle buluşamayacağını ifade etti.