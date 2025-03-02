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Yoğun bakımdaki Edip Akbayram'dan sevenlerini üzen haber geldi

Yaklaşık iki ay önce evinde düşerek iç kanama geçiren Türk müziğinin usta isimlerinden Edip Akbayram'ın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor. Akbayram'ın doktorları, usta sanatçının sağlık durumunun ağırlaştığını belirtti. 

Haber Merkezi
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Yoğun bakımdaki Edip Akbayram'dan sevenlerini üzen haber geldi
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Türk müziğinin usta isimlerinden Edip Akbayram, "iç kanama" nedeniyle kaldırıldığı hastanede 53 gündür tedavi görüyor. 

Cumhuriyet'in haberine göre 74 yaşındaki sanatçının sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Akbayram'ın doktorları, usta sanatçının sağlık durumunun ağırlaştığını belirtti. 

Ne oldu?

9 Ocak'ta evinde fenalaşmasının ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Edip Akbayram, 10 Ocak'ta bir saat süren bir ameliyat geçirmiş, ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi altına alınırken 13 Ocak'ta ise ikinci bir ameliyat daha olmuştu. 

Akbayram'ın tedavi sürecinin uzamasının ardından kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Henüz yoğun bakımdan çıkmadı. İkinci operasyon başarılı geçti. Entübe süreci devam edecek. Bir tık daha iyi. Biraz daha olumlu şu an her şey. Çok emin ellerde" demişti.

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