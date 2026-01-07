Yoğun bakımdaki Haldun Dormen'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 97 yaşındaki usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen'in tedavisinin olumlu yönde seyrettiği paylaşıldı.

Dormen'in, "devam eden enfeksiyon tedavisi sırasında durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındığı" bildirildi.

Usta oyuncu Dormen'in sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi. Dormen'in ağzından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunları kaydedildi:

"Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özeniyle devam etmektedir. İlginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgilerimle."

Sanat hayatında 72. yılını geride bırakan ve "Devlet Sanatçısı" unvanı bulunan duayen ismin, bir süredir özel bir hastanede tedavi görüyordu.