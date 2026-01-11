Yoğun kar yağışı bekleniyor: Yarın okullar tatil mi?

Meteoroloji'den gelen hava raporuna göre yarın birçok ilde kar yağışı meydana gelecek. Tüm ülke genelinde yaşanması beklenen kuvvetli kar yağışı sonrası gözler okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevrildi.

Yılbaşı haftası ülke genelinde yaşanan yoğun kar yağışlarının ardından yeni haftada da kar yağışı bekleniyor. Bazı il valiliklerinden yapılan açıklamaya göre okullar tatil edilmeye başladı.

Kahramanmaraş'ta eğitime yarın ara verildi

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre kent genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi gibi risklerin oluşabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 12 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kamuda görev yapan engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, vatandaşlar buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

İstanbul'da okullar tatil edildi mi?

İstanbul'da 12 Ocak'ta (yarın) başlaması beklenen yoğun kar yağışının ardından gözler İstanbul Valiliği tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Valilik tarafından İstanbul için henüz bir tatil açıklaması yapılmadı fakat 1 ilde okullar tatil edildi.