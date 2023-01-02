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Yoğun sis uyarısı

İstanbul ve Trakya'da yoğun sisin 6 Ocak'a kadar etkili olacağı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiği belirtildi.

6 Ocak'a kadar etkili olması beklenen sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

 