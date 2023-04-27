Yoğun yağış bastırdı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Türkiye bu hafta yoğun bir yağış dalgasının etkisine girdi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Türkiye'de bugün kuvvetli yağış yaşanacağı belirtildi.

Sıcaklıklar artacak mı?

Sıcaklıklar, yurdun iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri altında seyrederken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik yaşanmayacak.



Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklenirken ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.



Meteoroloji, 3 Mayıs'a kadar yaptığı değerlendirmede, Kuzey ve batı kesimlerde azalacak hava sıcaklıklarının hafta sonunda iç kesimlerde biraz artacağını, iç ve batı kesimler ile zamanla mevsim normalleri altında seyredeceğini tahmin etti.



İstanbul’da yoğun yağış trafiği kilitledi



İstanbul'da ise yoğun yağış devam ediyor, yağış nedeniyle mega kentte trafik yoğunluğu yaşandı. Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 76’ya ulaştı.



İstanbul’da etkili olan sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Avrupa Yakası’nda da etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. E5 Karayolu’nda trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 09.50 itibarıyla yüzde 76'ya ulaştı.

