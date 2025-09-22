  1. Ekonomim
Yoğun yağış nedeniyle Ayder Yaylası'nda mahsur kalan 115 kişi tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterlerle 115 vatandaşın Ayder Yaylası'ndan tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Rize'de etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle ulaşıma kapanan ve ulaşıma yeniden açılması tamamlanmak üzere olan Çamlıhemşin Ayder yolunda çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

Ayder Yaylası'nda bulunan vatandaşların hava yoluyla tahliyesi ve bu bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla lojistik destek çalışmalarının da hızla sürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AFAD koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterlerle, an itibarıyla 115 vatandaşımız Ayder Yaylası'ndan tahliye edildi. Bölgeye hava yoluyla 385 ekmek, 200 kilogram un, 450 çocuk bezi, 20 litre jeneratör için yakıt, 40 koli su, 5 kilogram yaş maya ulaştırıldı. Devletimizin tüm ilgili kurumları, tam koordinasyon ve işbirliği ile vatandaşlarımızın yanında olmaya, afetin yaralarını sarmaya devam ediyor."

