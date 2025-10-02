  1. Ekonomim
YÖK Başkanı açıkladı: Üniversitede eğitim süresi kısalacak

YÖK Başkanı Erol Özvar yükseköğretim sisteminde reform hazırlıkları içerisinde olduklarını ve eğitim süresinin dahi kısalabileceğini açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yükseköğretim sisteminde radikal değişikliklere hazırlanıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından açıklanan çalışmaya göre bazı programlarda mezuniyet üç yıla düşebilecek.

Dersler sadeleştirilecek

Özvar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Yükseköğretim sistemimizin önümüzdeki dönemde en temel önceliklerinden biri, öğrencilerimizi yalnızca teorik bilgiyle değil, beceri ve yetkinliklerle donatmak ve onları hayatın, bilimin ve mesleğin gerçekleriyle daha erken buluşturmaktır.

Bu kapsamda ders planları sadeleştirilecek, AKTS sistemi yeniden gözden geçirilecek, uygulama ve araştırma temelli öğrenme modelleri güçlendirilecektir.

Öğrencilerimizin proje geliştirmelerine, üretkenliklerini ortaya koymalarına ve küresel ölçekte rekabet gücü kazanmalarına imkân tanınacaktır. Bu dönüşüm, yükseköğretim süresinin daha verimli kullanılmasını sağlayacak; mezunlarımız uluslararası standartlarla daha uyumlu, donanımlı ve üretken bireyler olarak öne çıkacaktır.

Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, bazı programlarda üç yılda mezuniyeti mümkün kılacak yapısal reformlar da bu yol haritasının doğal bir sonucu olarak gündemimizdedir."

