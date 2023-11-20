YÖK Başkanı açıkladı: Yapay zeka yönetmeliği ve yeni bölümler geliyor

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK'ün yapay zeka çalışmalarına ilişkin sorulara yanıt verdi.

Dünya genelinde çok daha uzak gelecekte etkili olması düşünülen yapay zekanın çok hızlı ilerlediğini ve kabul gördüğünü vurgulayan Özvar, "Yapay zeka, Yükseköğretim Kurulu'nun temel gündem maddelerinden biri haline geldi. İki seneden beri hazırlıkları devam eden yapay zekayla ilgili çalışmalarımızın sonuna geldik" diye konuştu.

Yapay zeka yönetmeliği geliyor

Özvar, konu hakkında yürüttükleri çalışmalardan birinin "yapay zeka üzerine akademik etik yönetmeliği" konusunda olduğunu belirterek, "Yönetmelik üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde üniversitelerimizin yapay zeka uzmanları ve hukukçularla bir araya gelmek suretiyle yapay zeka üzerine akademik etik programı açıklayacağız" bilgisini verdi.

Yapay zekayı, pek çok yüksek lisans, doktora hatta lisans öğrencisinin etkin kullandığını bildiklerini aktaran Özvar, şöyle devam etti:

"Fakat bu kullanımın hiç şüphe yok ki etik, ahlaki çerçevesinin olması gerekiyor. Entelektüel veya fikri mülkiyet hakları bakımından yapay zeka, bütün dünyada tartışılan çok önemli bir konu. Bu bakımdan bizler akademik faaliyetlerde, yapay zeka çalışmalarının engellenmesi, kısıtlanması değil belirli kurallar çerçevesinde teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bakımdan, yapay zekanın yasaklanması değil tam aksine kontrollü bir çerçevede bütün akademisyenlerin, öğrencilerin, bilim insanlarının kullanmaları ve üzerine çalışmaları gerektiğine inanıyoruz. Yapay zeka etik mevzuatını bütün üniversitelere şamil kılmak üzere önümüzdeki günlerde kamuoyuyla ve üniversitelerimizle paylaşacağız. Lisans, ön lisans, doktora, yüksek lisans gibi alanlarda bütün öğrencilerimizin yapay zekadan ilgili etik kurallara göre istifade etmelerini isteyeceğiz."

YÖK Başkanı şunları kaydetti:



"2024'te 10'a yakın bilişim teknolojileri ve yapay zeka üzerine programlar ilan edeceğiz ve bunları YKS kılavuzunda muhtelif üniversitelerin çatısı altında adaylara sunacağız. Bu çalışma, Yükseköğretim Kurulunun son yıllarda yapmış olduğu program yenilikleri, geleceğin meslekleri bakımından en önemli çalışmalardan bir tanesini oluşturuyor."

Yapay zeka ağırlıklı müfredat

Özvar, üniversite programların güncellenmesinin Yükseköğretim Kurulu'nun en önemli konularından birini oluşturduğunu söyledi.

Bilişim teknolojisi temelli derslerin veya öğrenim çıktılarının gelecek yıllarda programların neredeyse tamamında olacağını öngördüklerini dile getiren Özvar, "Bu sebeple belki önümüzdeki birkaç yıl içerisinde sadece bilgisayar mühendisliği veya diğer mühendislik programlarında değil neredeyse bütün programlarda, sosyal bilimlerde, beşeri bilimlerde, temel bilimlerde, sağlık bilimlerinde bilişim ve yapay zeka ağırlıklı derslere ve müfredata daha fazla yer vereceğiz" diye konuştu.