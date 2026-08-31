YÖK Başkanı Erol Özvar imzaladı: Üniversitelere “Terörsüz Türkiye” çağrısı

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan sürece ilişkin üniversitelere yönelik bir yazı yayımladı. Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 27 Ağustos 2026 tarihli toplantısında gündeme alınan sürecin ardından, YÖK Başkanı Erol Özvar’ın imzasıyla üniversitelere çağrı gönderildi.

Yazıda, üniversitelerin yalnızca eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle değil, topluma katkı misyonlarıyla da ortak değerlerin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesinde önemli bir rol üstlendiği belirtildi.

Üniversitelere akademik katkı çağrısı

YÖK’ün yazısında, “Terörsüz Türkiye” hedefinin sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla farklı disiplinlerin katkısıyla ele alınmasının önemine dikkat çekildi. Üniversitelerden akademik araştırmalar yürütmeleri, panel, konferans ve çalıştaylar düzenlemeleri, ortaya çıkacak bilimsel değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaşmaları istendi.

“Bilindiği gibi coğrafyamızı geleceğe taşıyacak eğitim ve öğretim, tarih, kültür ve değerlerimiz hepimizin üzerinde uzlaşacağı ortak paydamızdır. Bu çerçevede, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla, farklı disiplinlerin katkısıyla ele alınması, akademik araştırma ve çalışmaların yürütülmesi, panel, konferans ve çalıştayların düzenlenmesi ve ortaya konulacak bilimsel değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılması sürece önemli katkı sağlayacaktır.”

Yazının devamında, söz konusu hedefin ülkenin geleceği, toplumsal huzur ve güven ortamının güçlendirilmesi ile milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi açısından taşıdığı öneme işaret edildi.

YÖK Başkanı Özvar’dan üniversitelere “Terörsüz Türkiye” çağrısı

Erol Özvar, üniversitelerin farklı kesimlerden gençleri bir araya getiren kurumlar olduğunu vurgulayarak, yükseköğretim kurumlarının kendi akademik imkânları, birikimleri ve öncelikleri doğrultusunda sürece bilimsel çalışmalarla katkı sunabileceğini belirtti.

“Ülkemizin dört bir yanından milyonlarca gencimiz üniversitelerimizde buluşuyor birlikte öğreniyor, araştırıyor, üretiyor ve hayata hazırlanıyor. Üniversitelerimiz farklılıkların zenginlik olduğu, gençlerimizin aynı sıralarda buluştuğu, aynı ülkenin geleceği için ürettiği ve birlikte yarınlara yürüdüğü kardeşlik mekanlarıdır.”