  3. YÖK Başkanı Özvar'dan Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki silahlı saldırılara ilişkin açıklama
YÖK Başkanı Özvar'dan Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki silahlı saldırılara ilişkin açıklama

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullarda meydana gelen silahlı saldırılara ilişkin, "Ülkemizde son dönemde, özellikle eğitim yuvalarına yönelen ve hepimizi derinden sarsan şiddet olaylarını büyük bir üzüntüyle karşılıyor, güçlü bir şekilde kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Özvar, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ülkemizde son dönemde, özellikle eğitim yuvalarına yönelen ve hepimizi derinden sarsan şiddet olaylarını büyük bir üzüntüyle karşılıyor, güçlü bir şekilde kınıyorum. Hayatını kaybeden çocuklarımıza ve öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Toplum olarak sağduyuyu, sorumluluğu ve dayanışmayı güçlendirmek zorundayız."

