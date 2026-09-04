YÖK gelen ihbarlar üzerine 23 vakıf üniversitesine inceleme başlattı

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Yükseköğretim Denetleme Kurulu, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretleri için belirlenen artış sınırına uyulmadığı yönünde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ulaşan ihbar ve şikâyetler üzerine 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlattı.

Yükseköğretim Genel Kurulunun 8 Temmuz 2026 tarihli kararıyla 2026-2027 akademik yılında vakıf üniversitesi öğrenim ücretlerindeki artışın yüzde 25'i geçmemesi kararlaştırılmıştı.

Öğrencilerden YÖK'e şikayetler ulaştı

Son dönemde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılan başvurularda bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının belirlenen yüzde 25'lik öğrenim ücreti artış sınırına uymadığı öne sürüldü.

Öğrencilerden gelen ihbar ve şikayetlerin ardından Yükseköğretim Denetleme Kurulu harekete geçti.

23 vakıf yükseköğretim kurumu incelemeye alındı

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ulaşan ihbar ve şikayetlerde, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının belirlenen artış sınırına uymadığı belirtildi. Başvurular üzerine, Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında, söz konusu yükseköğretim kurumlarının 2026-2027 akademik yılı için belirledikleri öğrenim ücretleri ile öğrencilere yansıtılan ücret artışlarının ilgili mevzuata ve Yükseköğretim Genel Kurulu kararına uygunluğu değerlendirilecek."

YÖK şikayetleri günlük olarak inceleyecek

YÖK daha önce yaptığı açıklamada, Başkanlığa ulaşan ve öğrenciler aleyhine sonuç doğurduğu değerlendirilen başvuru, ihbar ve şikayetlerin günlük ve ivedilikle inceleneceğini duyurmuştu.