YÖK kararına tepki: Adres değişikliği işlemi zorlaştırıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ile parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Gökçen, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından üniversitelerin kapatıldığını, çevrim içi eğitime geçildiğini ve öğrencilerin memleketlerine döndüğünü belirtti.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın mart ayında yaptığı açıklamada nisanda bu kararı tekrar gözden geçireceklerini söylediğini hatırlatan Gökçen, şunları kaydetti:

"Bir ay boyunca Erdoğan'ın talimatını bekledi. Ne için? Öğrencilerin seçmen kayıtlarını güncelleyebilecekleri tarihin geçmesi için. YÖK Başkanı'nın üniversitelerin hibrit sisteme geçeceğini açıkladığı tarih 30 Mart. YSK'nın adres değişikliği için verdiği son tarih 2 Nisan. Nüfus müdürlükleri adres değişikliği için eğer kişinin üzerinde bir fatura yoksa ikametgahta olan kişinin de hazır bulunmasını bekliyor. Bu kadar kısa süre içinde bu işlemin tamamlanması zorlaştırıldı."

YÖK Başkanı Özvar'ın vize sınavlarının çevrim içi yapılacağını, finallerin nasıl yapılacağının ise üniversite senatolarının takdirine bırakıldığını açıkladığına işaret eden Gökçen, bu konuda da akademik takvimlerde güncelleme yapılmadığını söyledi.

Final tarihleri haziran sonuna ertelensin talebi

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik de iktidarın gençlerin katılımını en düşük düzeyde tutmak için seçim tarihini üniversitelerin açık olduğu bir döneme denk getirdiğini savundu.

YÖK'ün yüz yüze eğitimin üniversitelerde başlayacağı tarihi 3 Nisan olarak duyurduğunu hatırlatan Killik, bu kararda final tarihleriyle ilgili hiçbir duyuru yapılmadığını, konunun muallakta bırakıldığını söyledi.

YÖK'ün final sınavlarının nasıl yapılacağına dair açıklamayı derhal yapması gerektiğini ifade eden Killik, "Gençlerin seçimlere katılarak söz söyleme hakkını kullanması, dışarıda kalmaları engellemek için final sınavlarının haziran sonuna ertelenmesi kararı almaya davet ediyoruz." diye konuştu.