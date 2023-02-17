  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. YÖK: Üniversitelerde bahar dönemi 20 Şubat'ta başlayacak
Takip Et

YÖK: Üniversitelerde bahar dönemi 20 Şubat'ta başlayacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde bahar döneminin 20 Şubat'ta başlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

YÖK, üniversitelerde bahar döneminin hibrit eğitim modeliyle 20 Şubat'ta başlayacağını duyurdu.

YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerde uygulamalı eğitimin yüz yüze süreceğini bildirdi. Özvar, depremden etkilenen öğrencilerin uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olarak eğitimlerini sürdüreceğini açıkladı.

YÖK Başkanı, depremden etkilenen bölgelerde talep eden öğrencilerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildiğini ifade etti.

Bina dayanıklılık testi nasıl yapılır?

Türkiye Haberleri

Bina dayanıklılık testi nasıl yapılır?
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye