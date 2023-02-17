YÖK: Üniversitelerde bahar dönemi 20 Şubat'ta başlayacak

YÖK, üniversitelerde bahar döneminin hibrit eğitim modeliyle 20 Şubat'ta başlayacağını duyurdu.

YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerde uygulamalı eğitimin yüz yüze süreceğini bildirdi. Özvar, depremden etkilenen öğrencilerin uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olarak eğitimlerini sürdüreceğini açıkladı.

YÖK Başkanı, depremden etkilenen bölgelerde talep eden öğrencilerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildiğini ifade etti.