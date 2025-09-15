YÖK verileri: Son 10 yılda 19 milyon genç üniversiteyi bıraktı

YÖK, 2015-2025 yılları arasında 19 milyon 49 bin 203 öğrencinin üniversite eğitimini bıraktığını açıkladı. Veriler, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever’in yazılı soru önergesine verilen yanıtla ortaya çıktı.

En büyük kayıp 2022’de yaşandı

YÖK’ün verilerine göre üniversitelerden en fazla ayrılma 2022 yılında gerçekleşti. Bu dönemde 3 milyon 955 bin öğrenci üniversite eğitimini sonlandırdı.

İkinci en büyük kayıp ise 2018 yılında yaşandı. Bu dönemde 2 milyon 36 bin öğrenci üniversiteyi bıraktı. 2020 yılından bu yana eğitimini yarıda bırakan öğrenci sayısı 11 milyonu geçti.

Eğitim türlerine göre dağılım

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in aktardığına göre 2015’ten bu yana üniversite eğitimini bırakan 19 milyon öğrencinin, 16,9 milyonu devlet üniversitelerinden, 2,1 milyonu vakıf üniversitelerinden, 57 bini vakıflara bağlı meslek yüksekokullarından ayrıldığı belirtildi.

Devlet üniversitelerinde eğitimini yarıda bırakan öğrencilerin dağılımı ise şöyle oldu:

8,3 milyon öğrenci 4 yıllık fakülte eğitimini,

7 milyon öğrenci 2 yıllık ön lisans eğitimini,

1,4 milyon öğrenci yüksek lisans eğitimini,

182 bin öğrenci doktora eğitimini bıraktı.

Üniversiteyi bırakan öğrencilerin yaş ve cinsiyet dağılımı:

8 milyonu 20-25 yaşında, 4,7 milyonu ise 25-30 yaş grubunda bulunuyor.

9,7 milyon erkek ve 9 milyon 350 bin kadın öğrenci eğitimini yarıda bıraktı.

CHP’li Ersever: Eğitim zengin işi haline geldi

CHP Milletvekili Aliye Timisi Ersever, verileri değerlendirerek ekonomik koşullar nedeniyle toplumun yoksul kesimlerinin eğitim imkanlarının giderek azaldığını belirtti. Ersever, eğitimin artık “zengin işi” haline geldiğini ve bunun Türkiye’nin nitelikli insan gücüne zarar verdiğini ifade etti.