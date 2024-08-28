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2024-YÖKDİL sonuçları açıkladı

ÖSYM, 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçlarını açıkladı.

Haber Merkezi
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2024-YÖKDİL sonuçları açıkladı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 11 Ağustos'ta uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-YÖKDİL/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

 

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