2024-YÖKDİL sonuçları açıkladı
ÖSYM, 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçlarını açıkladı.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 11 Ağustos'ta uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-YÖKDİL/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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