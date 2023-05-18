YÖK'e sınav çağrısı

CHP Ar-Ge Bilim Platformu’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) çağrıda bulundu.

Seçim öncesinde, ertesi gününde ve takip eden günlerde üniversitelerde fiziki ya da online sınav yapılmaması gerektiğini belirten Açıkel yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"28 Mayıs 2023 tarihindeki Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri, üniversitelerde bahar dönemi final sınavları takviminin tam ortasında yapılacak. Yüzbinlerce üniversite öğrencisi gencimiz, ikametlerinin bulunduğu illere gidecekler. Saray iktidarının sebep olduğu mevcut ekonomik yıkım koşullarında, gençlerimiz ve aileleri zaten ulaşım masraflarını karşılamakta zorlanıyor. Bunun üstüne bir de seçim öncesi ve ertesi günlerinde yapılacak olan final sınavları da zaman organizasyonu stresine neden olmaktadır.

YÖK’ün bir genelge ile final sınavlarını ertelemesi ve gençlerimizi sıkıntıdan kurtarması gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçiminin ortasında yapılacak final sınavları ile ilgili bir erteleme kararı verilmemiş olması ülkemizin geleceği olan genç yurttaşlarımızın sandığa katılımını ve en temel yurttaşlık hakkı olan sandık güvenliği çalışmalarına destek vermelerini ciddi şekilde düşürecektir. Yüzbinlerce gencimizin müşahit ve gözlemci olarak sandık güvenliği çalışmalarına katkı verdiği de unutulmamalıdır.

Saray, YÖK marifetiyle gençlerin en temel yurttaşlık tercihlerinden ve her türlü hak talebinden çekinmek yerine, ülkemizin umudu olan gençlerimizin daha geniş bir zaman dilimi içerisinde sandığa gitmesini kolaylaştırmalıdır. YÖK, acilen bir genelge yayınlayarak üniversite senatolarına 26-31 Mayıs tarihleri arasında fiziki ya da online sınav yapılmaması kararını kamu ve vakıf üniversitesi ayrımı gözetmeksizin, bir an önce bildirmelidir."

İYİ Parti de çağrı yaptı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da, YÖK ve üniversitelere ikinci tur seçimi için sınavları erteleme veya çevrimiçi yapma çağrısında bulundu.

Zorlu, “Oy kullanma hakkı bulunan üniversite öğrencilerimizin bu hakkı yerine getirebilmeleri için bu döneme denk gelen sınavların ertelenmesi ve/veya online şekilde yapılması gereklidir. İlgili üniversiteler derhal harekete geçmelidir. Bu durumda olan üniversitelerin 19 Mayıs tarihine kadar senato kararı alarak gerekli düzenlemeyi yapmaları çağrısında bulunuyoruz.” dedi.