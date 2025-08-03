YÖK'ten Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun sahte diploması için karar

Sahte diploma soruşturması kapsamında, II. Abdülhamit’in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun sahte elektronik imza kullanarak İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı adına mezuniyet kaydı oluşturduğu ortaya çıktı. Bu sahte kayıt, YÖK’ün denetimleri sırasında fark edilerek sistemdeki usulsüzlük gün yüzüne çıktı.

YÖK’ün savcılığa gönderdiği yazıda, Osmanoğlu’nun hiçbir yükseköğretim kurumunda öğrenci veya mezuniyet kaydının olmadığı bildirildi. Ayrıca, kendi adına kayıtlı telefon numarasıyla defalarca mezuniyet sorgusu yaptığı da tespit edildi.

Sahte diploma girişimi nedeniyle yargılanacak

Osmanoğlu hakkında "resmi evrakta sahtecilik" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. 65 sayfalık iddianamede, sahte diploma ve usulsüz atamalarla ilgili detaylar yer alıyor. Soruşturma devam ederken, yeterli delil toplandığında kamu davası açılacağı bildirildi.

İddianamede, sahte e-imza ile devlet sistemlerine erişim sağlandığı ve mezun olmayan kişilerin akademik unvanlar aldığı da vurgulandı. Osmanoğlu, daha önce tarih derslerinde yanlış anlatılan tarih nedeniyle kötü notlar aldığını iddia etmişti, ancak şimdi sahte diploma girişimi nedeniyle yargılanacak.

Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayıhan Osmanoğlu'nun diploma saltanatı sona erdi. Osmanlı torunu olarak tanınan Kayıhan Osmanoğlu'nun mezuniyet kaydı iptal edildi" ifadelerini kullandı.