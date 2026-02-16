YÖK'ten cuma namazı kararı: Üniversitelere yazı gönderildi

Üniversitede eğitim gören oğlunun ders programında son bir aydır cuma namazı saatine ders konulduğunu dile getiren ve ismini paylaşmak istemeyen bir kişi, bu durum nedeniyle oğlunun ibadetini yerine getiremediğini savunarak din ve vicdan özgürlüğünün ihlal edildiğini öne sürdü.

Aynı sorunun farklı üniversitelerde de yaşandığını iddia eden başvuru sahibi, ders programları hazırlanırken dini hak ve özgürlüklerin dikkate alınması gerektiğini belirterek konuyu Kamu Denetçiliği Kurumu’na taşıdı. Başvuruda, öğrencilerin inanç özgürlüklerini koruyacak düzenlemelerin oluşturulması talep edildi.

Yükseköğretim kurulu genelgeyi hatırlattı

Başvuru üzerine konuyu incelemeye alan KDK, YÖK'ten bu konuda çıkarmış olduğu genel yazıları da hatırlatarak bilgi ve belge istedi.

YÖK Başkanlığı, genelge niteliğinde genel yazı çıkarılıp, akademik faaliyetlerin cuma namazı saatlerinde yerine getirilecek ibadetleri aksatmayacak şekilde planlanması ve gerekli tedbirlerin alınmasının üniversitelerden istendiğini KDK'ya bildirdi.

YÖK Başkanlığı'nın dini hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik gerekli güvenceleri sağlayan işlemleri tesis etmesi nedeniyle KDK konu hakkında 'dostane çözüm' kararı verdi.